  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İran Sağlık Bakanı'ndan "Salgın henüz kontrol altına alınmadı" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-06-02 20:10:20 -
İran Sağlık Bakanı'ndan "Salgın henüz kontrol altına alınmadı" açıklaması

TAHRAN (AA) - İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) henüz kontrol altına alınmadığını ve halkın mevcut şartları normal zannetmemesi gerektiğini söyledi.

Nemeki, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, ülkedeki Kovid-19 vakalarının son günlerde yeniden artışa geçmesi üzerine halka bir dizi uyarılarda bulundu.

Kovid-19'un ülkede halen etkin olduğunu söyleyen Nemeki, "Halkımız mevcut şartları normal zannetmemelidir. Bu hususu defalarca kez dile getirdik. Koronavirüs sıcaklarla kontrol altına alınmadı. Salgın durulma yoluna girmedi." ifadelerini kullandı.

İran halkından sağlık çalışanlarına yardımcı olmalarını ve mevcut şartları normal görüp rahat hareket etmemelerini isteyen Nemeki, neredeyse 100 gündür 24 saat koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının zor günler geçirdiğini anlattı.

Ülke genelinde Kovid-19 önlemleri kapsamında alışveriş merkezleri, kapalı çarşı alanları, restoranlar, kafeler, kuaförler ve diğer işletmelere getirilen yasaklar kademeli olarak kaldırılmış ve şehirler arası seyahat de serbest hale getirilmişti.

İran'da 2 Mayıs'ta 802 olarak kaydedilen günlük vaka sayısı, yasakların kalkmasıyla mayıs sonuna doğru 2 binlerin üzerine çıkarken, bugün yeni vaka sayısı 3 bin 117 olarak kaydedildi. Ülkede daha önce 50'nin altına inen günlük vefat sayısı da dün 81'e çıktı.

Ülkede bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 7 bin 942'ye, vaka sayısı ise 157 bin 562'ye yükseldi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı