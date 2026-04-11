İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan müzakere çıkışı! En büyük sorunu açıkladı
İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan müzakere çıkışı! En büyük sorunu açıkladı

İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan müzakere çıkışı! En büyük sorunu açıkladı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yürütülecek müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kalibaf, İran’ın görüşmelere iyi niyetle yaklaştığını ancak geçmiş deneyimler nedeniyle Washington’a güven duymadıklarını söyledi.

İran ile ABD arasında yürütülmesi planlanan yeni müzakere süreci öncesinde Tahran cephesinden temkinli ama sert bir mesaj geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İslamabad Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, görüşmelere açık olduklarını ancak ABD’ye karşı güven problemi yaşadıklarını dile getirdi.

Kalibaf’ın açıklamaları, müzakere masasının kurulmasına rağmen taraflar arasındaki derin güvensizliğin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran müzakere heyetinin başındaki Kalibaf, İslamabad Havalimanı'nda basın mensuplarının ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in son açıklamalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Kalibaf, "Ne yazık ki ABD'yle müzakere deneyimimiz her zaman başarısızlık ve sözlerinde durmamalarıyla sonuçlandı. Bir yıldan kısa sürede iki kez müzakereler devam ederken, İran tarafının iyi niyetine rağmen bize saldırdılar ve çok sayıda savaş suçu işlediler. İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

İslamabad'daki müzakerelerde, ABD tarafının gerçek bir anlaşmaya hazır olması ve İran halkının haklarını vermesi durumunda, İran tarafının da anlaşmaya hazır olduğunu dile getiren Kalibaf, "Mevcut savaşta onlara şunu gösterdik; eğer müzakereleri sonuçsuz bir gösteri ve aldatma operasyonu için kullanmak isterlerse, biz de Allah'a iman ederek ve halkımızın gücüne dayanarak haklarımızı elde etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile Pakistan'da gerçekleşecek müzakereler için yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, "İran iyi niyetle müzakere etmek istiyorsa elimizi uzatacağız, bizimle oyun oynamak istiyorlarsa iyi bir sonuç olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

