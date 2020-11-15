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Aktüel İran Meclis Başkanı: "Biden hükümeti İran'ın zararlarını telafi etmeli"
Aktüel

İran Meclis Başkanı: "Biden hükümeti İran'ın zararlarını telafi etmeli"

Yeniakit Publisher
2020-11-15 12:45:03 -
İran Meclis Başkanı: "Biden hükümeti İran'ın zararlarını telafi etmeli"

ANKARA (AA) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden hükümetinin İran ile etkileşim kurabilmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a uyguladığı "azami baskı" politikasından kaynaklanan zararları telafi etmesi gerektiğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Meclisi'nin bugünkü oturumunda konuşan Kalibaf, ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran Atom Enerjisi Ajansı Kurumu raporlarına göre İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklı tüm yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğinin altını çizen Kalibaf, Biden döneminde ABD hükümetinin nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti.

Kalibaf, "Eğer Joe Biden, önceki hükümetin ikinci ismi olarak İran'la imzaladığı anlaşmaya gerçekten inanıyorsa, İran Lideri'nin belirlediği ilkelere uygun şekilde İran'la nükleer anlaşmaya üye ülkeler çerçevesinde etkileşim kurabilmesi için yerine getirilmeyen yükümlülükleri ön koşul olmadan uygulamalı ve ABD hükümetinin taahhütlerini yerine getirmemesinden kaynaklanan İran halkının son yıllarda karşılaştığı zararları telafi etmelidir." ifadelerini kullandı.

Biden hükümetinin hayata geçireceği pratik eylemlerin kendileri için şart olduğunu kaydeden Kalibaf, "Bu konuda iyimser olmasak da, İran şirketlerinin petrol satış sürecinin, bankacılık faaliyetlerinin ve ticaretinin dünya ile normalleştiğini pratikte görürsek memnun olacağız." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın 8 Mayıs 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek Tahran'a yönelik yaptırımları hayata geçirmesiyle İran yaklaşık 2,5 yıldır ekonomik zorluklar yaşıyor.

Biden, seçimleri kazanması halinde eski ABD Başkanı Brack Obama'nın yardımcısı olduğu dönemde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri döneceğini açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de daha önce yaptığı açıklamada, Biden hükümetinin "geçmişteki hataları telafi etmesi" gerektiğini söylemişti. Ruhani, yaptırımlar nedeniyle ülkesinin yaklaşık 150 milyar dolar zarar gördüğünü ifade etmişti.


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