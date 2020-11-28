  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran lideri Hamaney: "Failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılmalıdır"
Aktüel

İran lideri Hamaney: "Failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılmalıdır"

Ali Hamaney, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesiyle ilgili mesajında yetkililerden cinayetin takipçisi olmalarını istedi

Yeniakit Publisher
2020-11-28 12:40:50 -
İran lideri Hamaney: "Failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılmalıdır"

TAHRAN (AA) - İran lideri Ali Hamaney, İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesiyle ilgili, "Failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hamaney, İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastına ilişkin yazılı bir mesaj yayımladı.

Fahrizade'yi öldürenleri "kiralık katiller ve zalimler" şeklinde nitelendiren Hamaney, mesajında, "Yetkililer cinayetin takipçisi olmalıdır. Failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılmalıdır. Fahrizade'nin bilimsel ve teknolojik tüm alanlardaki çalışmaları sürdürülmelidir." ifadelerine yer verdi.

İran nükleer programının mimarı olarak tanınan bilim insanı Muhsin Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetmişti. İranlı yetkililer, suikasta ilişkin İsrail'i suçlamıştı.

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden döneminde İran ile ABD arasındaki gerginliğin azalacağına dair beklentiler oluşmuştu. Uluslararası medyada, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'dan ayrılacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi sona ermeden İsrail ile İran'ı provoke edecek adımlar atabileceğine ilişkin endişelere yer verilmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Irak'taki İran destekli milis gruplara, Trump görevinden ayrılana kadar ABD'ye karşı eylemleri durdurma talimatı verdiği iddia edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı
Medya

Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdarı olan Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır rolünü oynayan Oktay Kaynarca'yla ilgili itiraflarda bulundu. Şaş..
Dikkat çeken sözler: Türk ordusu dünya çapında üne sahip
Aktüel

Dikkat çeken sözler: Türk ordusu dünya çapında üne sahip

Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Şiyak şehrinin belediye başkanlığını yapan Türkiye mezunu Elton Arbana, Türkiye'de edindiği tecrübeleri ül..
Rus basını duyurdu: Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklar
Gündem

Rus basını duyurdu: Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklar

Rus basını, Dağlık Karabağ'da ortaya koyduğu başarı nedeniyle Kazakistan'ın Çin İHA'larından vazgeçip Bayraktar TB2 satın almayı planladığın..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay