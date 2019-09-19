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İran ile ticaret hacmi 30 milyar dolara çıkacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İran ile hedeflenen 30 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak için çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, “Sayın Vaizi ile görüştük. İnşallah en kısa zamanda tercihli ticaret kapsamındaki ürünlerin Türkiye’den ticaretinin önü açılacak. Türkiye’den temin edebilecekleri ürünler varsa öncelik Türkiye olacak” dedi.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:45
İran ile ticaret hacmi 30 milyar dolara çıkacak

Türkiye-İran İş Forumu’nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İran ile ilişkilerin yapıcı ve iş dünyasının önünü açıcı bir yön aldığını belirterek, “Tercihli Ticaret Anlaşması’nı daha etkin kullanarak ticaret hacmini yeniden ivmelendirmeye kararlıyız” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son derece olumlu düzeyde seyrettiğini dile getiren Pekcan, “İran ile ilişkilerimiz yapıcı ve iş dünyasının önünü açıcı bir yön almaktadır. Her iki ülkenin hükümet yetkilileri olarak bu konuda kararlıyız. Ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların karşılıklı olarak artırılması yönünde destekler vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Pekcan, iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından hedeflenen 30 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak için çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, “Sayın Vaizi ile görüştük. İnşallah en kısa zamanda tercihli ticaret kapsamındaki ürünlerin Türkiye’den ticaretinin önü açılacak. Türkiye’den temin edebilecekleri ürünler varsa öncelik Türkiye olacak” dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirvenin yanında Türkiye ve İran cumhurbaşkanları arasında verimli ve samimi bir toplantı gerçekleştiğini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti’ne ve değerli Cumhurbaşkanı’na teşekkür etmek istiyorum. ABD’nin İran’a dayattığı yaptırımları her fırsatta kınadılar. Nükleer ve diğer alanlarda her zaman İran’ı desteklediler” dedi. Vaizi, “27. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı’nın 6 yıl öncekine göre çok daha başarılı olduğunu ve kazanımlarımızın daha çok olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

İki ülke arasında 27. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı Arasında İş Birliği Eylem Planı imzalandı.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:45
  1. Türkiye-İran İş Forumu
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  3. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi
  4. 27. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı
  5. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
  6. İran İslam Cumhuriyeti Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı

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