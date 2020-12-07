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Aktüel İran "Hamaney'in sağlık durumunun kötü olduğu" iddialarını yalanladı
Aktüel

İran "Hamaney'in sağlık durumunun kötü olduğu" iddialarını yalanladı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:25:59 -
İran "Hamaney'in sağlık durumunun kötü olduğu" iddialarını yalanladı

ANKARA (AA) - İran Devrimi Araştırma ve Kültür Kurumu Başkan Yardımcısı Mehdi Fezaeli, "ülke lideri Ali Hamaney'in sağlık durumunun kötü olduğu" iddialarını yalanladı.

Fezaeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, İran'da ülke liderini seçme ve denetleme görevine sahip Uzmanlar Meclisi üyelerinin toplandığına yönelik sosyal medyada paylaşılan görsellerin de gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

Sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda "Hamaney'in sağlık durumunun kötü olduğu" iddia edilmişti.

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