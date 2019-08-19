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İran dünyaya açıkladı! Müzakere etmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, yeni bir nükleer anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereden yana olmadıklarını açıkladı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:30
İran dünyaya açıkladı! Müzakere etmeyeceğiz

İran devlet medyasına göre, Finlandiya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, mevkidaşı Pekka Haavisto ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Washington ile Tahran arasında müzakereye kapıları kapatan Zarif, ara buluculuk konusunun da her şeyden önce ABD'nin taahhütlerine bağlı kalması için ele alınabileceğini ifade etti.

Zarif, "İran, yeni bir nükleer anlaşma için ABD ile müzakereden yana değildir. ABD ile detaylı olarak müzakere ettik ve masadan kalkan biz olmadık. Herkesin razı olacağı bir anlaşma yoktur. Kimsenin muhalif olmadığı bir anlaşma iyidir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yaptırım uygulamakla yetinmediğini başka ülkeleri de buna mecbur bıraktığını dile getiren Zarif, Washington'u gerginliği artırmakla suçlayarak, Cebelitarık Özerk Yönetiminin serbest bıraktığı petrol tankeriyle ilgili "mahkemeden tamamen siyasi bir hüküm çıkarttığını" savundu.

İran petrolünün satışına uluslararası hiçbir kuruluşun yaptırım uygulamadığını aktaran Zarif, "ABD yaptırımları nedeniyle petrol tankerlerimizin rotasıyla ilgili şeffaf olamıyoruz. Çünkü ABD, alıcı ülkelere zarar vermeye çalışıyor." dedi.

"İran AB'nin kararlarına bağlı değildir"

İngiltere ve Cebelitarık yönetiminin İran petrol tankerini alıkoymak için yasal dayanaktan yoksun olduğunu söyleyen Zarif, "İran Avrupa Birliğinin (AB) kararlarına bağlı değildir. AB de birliğe üye olmayan hiçbir ülkeye aldığı kararları dayatmıyor. Petrol tankerinin bırakılmasından memnunuz ve bu adımın gerginliğin sona ermesine yol açmasını ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca Helsinki temasları çerçevesinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

ABD yönetimi, İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Grace 1" adlı İran tankerini alıkoymuştu. İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almış ancak ABD'deki Columbia Bölge Mahkemesi, İran tankerine el koyma kararı çıkarmıştı.

İran, "Grace1" adlı tankere serbest bırakıldıktan sonra kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Darya-1" olarak değiştirmişti.

İran'a ait tanker, dün yerel saatle 23.30'da Cebelitarık'tan ayrılarak Yunanistan'ın Kalamata Limanı'na doğru denize açılmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:30
  1. Ordu
  2. Cebelitarık Özerk Yönetimi
  3. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

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