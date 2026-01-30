  • İSTANBUL
Dünya İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor!
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgesel dengeleri ve iki ülke arasındaki stratejik bağları görüşmek üzere yarın Ankara’da mevkidaşı Hakan Fidan ile masaya oturacak.

Türkiye ve İran hattında önemli bir diplomatik görüşme gerçekleştiriliyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, hem ikili ilişkileri güçlendirmek hem de bölgesel gelişmeleri değerlendirmek amacıyla yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret düzenleyecek.

 

Kurumsal İş Birliğinde Süreklilik Mesajı

Arakçi’nin Ankara’daki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşmede, iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin kurumsal bir temelde ilerletilmesine yönelik kararlılık bir kez daha vurgulanacak. Bakan Fidan’ın, 2014 yılından bu yana yürürlükte olan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi gibi mevcut mekanizmaların daha etkin kullanılması ve ikili bağların bu zemin üzerinde derinleştirilmesi gerektiğini muhatabına iletmesi bekleniyor.

 

Hedef: 30 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi

Ekonomik iş birliği, görüşmenin en somut başlıklarından birini oluşturacak. Görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolar hedefine ulaştırılması amacıyla karşılıklı atılacak adımların yoğunlaştırılması gerektiği ifade edilecek. İki bakanın, bu ticaret hedefine giden yolda karşılaşılan engellerin kaldırılması ve yeni fırsatların değerlendirilmesi noktasında ortak iradeyi dile getirmeleri öngörülüyor.

Sınır ticaret merkezleri başta olmak üzere, ticaret, enerji, ulaştırma ve bağlantısallık alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik beklentiler de masaya yatırılacak.

Bakan Fidan’ın, Türkiye’nin İran’da son dönemde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade ederek, İran’ın güvenlik, huzur ve istikrarının Türkiye açısından büyük önem taşıdığını vurgulaması bekleniyor.

Ankara’nın, İran’a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğu bir kez daha belirtilecek.

Fidan’ın, olası bir askeri müdahalenin bölgesel ve küresel ölçekte ciddi riskler doğuracağına dikkat çekmesi ve mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye’nin katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etmesi öngörülüyor.

 

Görüşmelerde, İran’ın nükleer programına ilişkin başlığın da ele alınması bekleniyor.

Türkiye’nin, bu konuda kısa sürede barışçıl bir çözüme ulaşılmasını desteklediği ve ihtiyaç duyulması halinde sürece yardımcı olmaya hazır olduğu mesajı verilecek.

Fidan’ın ayrıca, PKK’nın İran kolu olan PKK/PJAK’ın son dönemde İran’daki karışıklıklarda oynadığı role dikkat çekmesi planlanıyor.

Gazze barış planının ikinci aşaması kapsamında Türkiye’nin de dâhil olduğu mekanizmaların belirlenmesiyle birlikte, yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde ulaştırılmasının öncelik taşıdığı ifade edilecek.

