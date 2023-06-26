İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Rusya'ya destek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rus paralı asker grubu Wagner’in krizi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile iki ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

Wagner grubunun Rus yönetimine krizi ve Kafkasya’daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Putin’den darbe girişimine dair bilgi alan Reisi, Rusya’nın milli egemenliğini desteklediklerini söyledi.

Görüşmeye ilişkin Kremlin Sarayı tarafında yapılan açıklamada ise, Rusya ile İran arasında ticaret, enerji ve ulaştırma alanlarındaki anlaşmaların uygulanmasının istişare edildiği ve Kafkasya ile Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

“Kafkasya'da sınır değişikliğine karşıyız”

Her iki lider ile yaptığı görüşmede Kafkasya’daki son gelişmeleri değerlendiren Reisi, Tahran yönetiminin bölgede barış görüşmelerini desteklediğini söyledi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmesinde Reisi, “Bölge dışı aktörlerin müdahalelerini Kafkasya için zararlı görüyoruz. Kafkasya’da her türlü sınır değişikliğine karşıyız” dedi.

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