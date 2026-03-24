İran bir kez daha İsrail'in Dimona kentini vurdu

Orta Doğu’yu sarsan savaşın 24. günü geride kalırken, İran misilleme saldırılarını derinleştiriyor. 22 Mart gecesi gerçekleştirilen ve Dimona ile Arad kentlerini vuran ağır bombardımanın ardından, Tahran yönetimi 23 Mart gecesi nükleer tesislerin bulunduğu bölgeye yeni bir füze dalgası gönderdi.

SİRENLER VE ŞİDDETLİ PATLAMALAR

İsrail ordusu, İran’dan ateşlenen füzelerin tespit edilmesiyle güney bölgelerinde ve işgal altındaki Doğu Kudüs’te alarm sistemlerini aktif hale getirdi. Hava savunma sistemlerinin füzeleri engelleme çalışmaları sırasında kentin pek çok noktasından şiddetli patlama sesleri yükseldi. Bazı füzelerin kentin stratejik noktalarına isabet ettiği görüldü.

İSRAİL: "ÇOĞU ENGELLENDİ"

İsrail yerel medyası ve Kanal 12, yaklaşık 10 saat süren gerilimin ardından füzelerin büyük bölümünün imha edildiğini iddia etti. Acil yardım kuruluşu Kızıl Davut Yıldızı ise şu ifadelere yer verdi:

"Saldırıya ilişkin kendilerine ulaşan herhangi bir isabet ya da yaralanma bilgisi bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu bilgilendirilecektir."

ARAD VE DİMONA’DA AĞIR BİLANÇO

22 Mart gecesi yapılan ilk dalga saldırılarda Arad kentine düşen füze sonucu 84 kişi yaralanmıştı. Kızıl Davut Yıldızı, bu yaralılardan 10’unun durumunun ağır, 19’unun orta ve 55’inin hafif olduğunu açıklamıştı. Aynı gece Dimona kentine de doğrudan isabet sağlayan İran füzeleri, onlarca kişinin yaralanmasına yol açmıştı.