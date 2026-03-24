Dünya İran bir kez daha İsrail'in Dimona kentini vurdu
Dünya

İran bir kez daha İsrail'in Dimona kentini vurdu

İran bir kez daha İsrail'in Dimona kentini vurdu

İran, nükleer araştırmaların merkezi olan İsrail’in Dimona kentini 24 saat içinde ikinci kez hedef aldı. 23 Mart gecesi düzenlenen füze saldırısı sonrası nükleer tesis çevresinde sirenler çalarken, İsrail hava savunma sistemleri füzeleri imha etmek için devreye girdi. Saldırının, Arad kentinde 84 kişinin yaralandığı büyük yıkımın hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Orta Doğu’yu sarsan savaşın 24. günü geride kalırken, İran misilleme saldırılarını derinleştiriyor. 22 Mart gecesi gerçekleştirilen ve Dimona ile Arad kentlerini vuran ağır bombardımanın ardından, Tahran yönetimi 23 Mart gecesi nükleer tesislerin bulunduğu bölgeye yeni bir füze dalgası gönderdi.

SİRENLER VE ŞİDDETLİ PATLAMALAR

İsrail ordusu, İran’dan ateşlenen füzelerin tespit edilmesiyle güney bölgelerinde ve işgal altındaki Doğu Kudüs’te alarm sistemlerini aktif hale getirdi. Hava savunma sistemlerinin füzeleri engelleme çalışmaları sırasında kentin pek çok noktasından şiddetli patlama sesleri yükseldi. Bazı füzelerin kentin stratejik noktalarına isabet ettiği görüldü.

İSRAİL: "ÇOĞU ENGELLENDİ"

İsrail yerel medyası ve Kanal 12, yaklaşık 10 saat süren gerilimin ardından füzelerin büyük bölümünün imha edildiğini iddia etti. Acil yardım kuruluşu Kızıl Davut Yıldızı ise şu ifadelere yer verdi:

"Saldırıya ilişkin kendilerine ulaşan herhangi bir isabet ya da yaralanma bilgisi bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu bilgilendirilecektir."

ARAD VE DİMONA’DA AĞIR BİLANÇO

22 Mart gecesi yapılan ilk dalga saldırılarda Arad kentine düşen füze sonucu 84 kişi yaralanmıştı. Kızıl Davut Yıldızı, bu yaralılardan 10’unun durumunun ağır, 19’unun orta ve 55’inin hafif olduğunu açıklamıştı. Aynı gece Dimona kentine de doğrudan isabet sağlayan İran füzeleri, onlarca kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

İran'dan Trump'a jet yalanlama: Müzakere yok
İran'dan Trump'a jet yalanlama: Müzakere yok

İran'dan Trump'a jet yalanlama: Müzakere yok

İran Türklerinden kritik uyarı! İran’ın Türkiye sınırındaki Türkleri temizlemek istiyorlar!
İran Türklerinden kritik uyarı! İran’ın Türkiye sınırındaki Türkleri temizlemek istiyorlar!

İran Türklerinden kritik uyarı! İran’ın Türkiye sınırındaki Türkleri temizlemek istiyorlar!

Trump'tan İran ile anlaşma açıklaması
Trump'tan İran ile anlaşma açıklaması

Trump'tan İran ile anlaşma açıklaması

İngiltere'den kritik "İran savaşı" açıklaması
İngiltere'den kritik "İran savaşı" açıklaması

İngiltere'den kritik "İran savaşı" açıklaması

İngiltere-İran hattında gerilim! Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı
İngiltere-İran hattında gerilim! Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı

İngiltere-İran hattında gerilim! Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı

İran'dan Basra Körfezi kararı
İran'dan Basra Körfezi kararı

İran'dan Basra Körfezi kararı

Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular
Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular

Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular

Mehmet Salih Önel

Ne füzesi birader. Duvarlar balyozla kırılmış. Füze düşse böyle mi etki bırakır.

mustafa

Siyonist uşağı ŞİA İran nasıl vuruyorsa sadece duvarlar yıkılıyor. Demek ki meşhur FETTAH füzesi sadece duvar ve pencere için yıpılmış. 46 yıldır Siyonist İsrail' ile danışıklı döğüş yapan bu İran'ın her şeyi böyle animasyon!
