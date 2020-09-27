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Aktüel İran: "Azerbeycan ve Ermenistan'ı sağduyuya davet ediyoruz"
Aktüel

İran: "Azerbeycan ve Ermenistan'ı sağduyuya davet ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:14:57 -
İran: "Azerbeycan ve Ermenistan'ı sağduyuya davet ediyoruz"

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan ve Ermenistan'a çatışmaları durdurmaları ve müzakerelere başlamaları çağrısında bulundu.

Hatibzade, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri çatışmaları yakından ve endişeyle" takip ettiklerini belirtti.

İran olarak Azerbeycan ve Ermenistan'ı sağduyuya davet ettiklerini kaydeden Hatibzade, "İran, çatışmaların bir an önce durdurulmasını ve iki ülke arasında müzakerelerin başlamasını talep ediyor. İran, ateşkesin sağlanması ve taraflar arasında diyaloğun başlaması için tüm imkanlarını kullanmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.



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