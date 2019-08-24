0553 313 94 23

İran Amerika'nın füze denemesini kınadı!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, ABD’nin orta ölçekli füze denemesini kınayarak bunun silah rekabetini artırabileceğini belirtti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:49
İran Amerika'nın füze denemesini kınadı!

Musevi, ABD'nin orta ölçekli füze denemesi üzerine Dışişleri Bakanlığı sitesinden yazılı açıklama yaparak Washington yönetimini kınadı. 

ABD’nin attığı adımların dünyada silah rekabetine yol açabileceğini ifade eden Musevi, "ABD'nin adımları, uluslararası istikrarsızlığı ve barış ile güvenliği tehdit edebilir. Bu adım, ülkelere ağır ekonomik maliyetler getirebilir ve bunun sonucunda dünyadaki halkların ekonomik refah seviyesi düşecektir." değerlendirmesinde bulundu. 

ABD ordusunun Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkmasından kısa bir süre sonra yaptığı füze denemesinin endişe verici olduğunu savunan Musevi,  uluslararası kamuoyu ve hükümetlerden ABD’nin uluslararası sözleşmelerden çıkması ve "istikrarsızlaştırıcı" adımlarına uygun tepkiyi vermelerini istedi.

ABD, Rusya'nın INF'yi ihlal ettiğini öne sürerek anlaşmadan tek taraflı çekildiğini duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da bu ay başında INF Anlaşması'nın resmen sona erdiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine ABD, 19 Ağustos'ta tesir menzili 500 kilometreyi aşan yeni bir orta menzilli seyir füzesini denediklerini açıklamıştı. 

ABD, dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 8 Aralık 1987'de INF'yi imzalamıştı. INF, ABD ile Rusya'nın menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında olan karada konuşlu nükleer ve konvansiyonel füzeleri geliştirmesini yasaklıyordu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:49
  1. iran
  2. abd
  3. musevi
  4. füze
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'den gitmişti! 46 günde önemli karar!
    1. Süper Lig'den gitmişti! 46 günde..
    2. Down sendromlu gelinin düşlerini..
    3. Tırmanma Rallisi 5. etabı Gemlik’te..
    4. G7 Fransa’nın Biarritz şehrinde başlıyor
    5. Rusya’da sarhoş yolcu kadınlara ateş..
    6. MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim..
    7. Kepçeden düşen demir malzemenin..
    8. İstanbul Esenyurt'ta yasa dışı bahis..
    9. Macron ve Trump bir araya geldi
    10. İran alıkoymuştu! Petrol tankerinin..
    11. Dünya tarihinde bir ilk... Trabzon'a..
    12. Faruk Şavlı kimdir? Hababam Sınıfı..
    13. Uşak’ta orman yangını
    14. Makyaj fırçalarını temizleyerek bakın..
    15. Bin 900 öğrenciye sağlıklı nesiller..
    16. Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı
    17. Finkelstein: İsrail, bir katil devlet!
    18. Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi..
    19. Hisarcık’ta park halindeki otomobilde..
    20. Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri..
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!