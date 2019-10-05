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Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 100'e yükseldi

Bağdat başta olmak üzere birçok vilayette düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 100'e yükselirken yaralı sayısı 2 bine yaklaştı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 08:42
Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 100'e yükseldi

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Güvenlik gerekçeleriyle adının açıklanmasını istemeyen Irak Sağlık Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Bağdat başta olmak üzere birçok vilayette düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 100'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığını kaydetti.

Yaralılar arasında hayati tehlikesi olanların bulunduğunu belirten yetkili, insanların yaralıları, tutuklanma korkusundan dolayı devlet hastanelerine götürmediğini, bu nedenle ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Hayatını kaybedenler arasında güvenlik güçlerinden de kişiler bulunuyor.

Öte yandan hastanelerde, yaralılara acil müdahale için tıbbi malzeme ve kan ünitelerinde sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Başbakanın istifası isteniyor

Kamu hizmetlerinde iyileşme ve istihdam gibi taleplerle başlayan gösterilerde polisin sert müdahalesi ve can kayıpları nedeniyle protestocular taleplerinin çıtasını yükselterek başbakanın istifasını istedi.

Göstericiler, can kayıplarına ilişkin, hükümet güçlerini gerçek mermi kullanmakla suçlarken hükümet güçleri meçhul nişancıların hem göstericileri hem de güvenlik güçlerini hedef aldığını iddia ediyor.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Başbakan Abdulmehdi, sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını istedi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için talimat verdi.

Irak resmi ajansının haberine göre, Abdulmehdi'nin talimatıyla Bağdat ve güneydeki bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı saat 05.00 itibarıyla kaldırılacak.

Olaylar nedeniyle başkentin yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı edilmişti.

Irak Başbakanı'ndan siyasi güçlere "reform için işbirliği" çağrısı

Abdulmehdi, ülkedeki siyasi güçlere "reform için iş birliği yapmaları" çağrısında bulundu.

Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, "Hükümet, halkın sıkıntılarını hafifletmek, hizmetleri geliştirmek ve onlara iş imkanı sunmak için elinden geleni yapmayı ve bilimsel programlar sunmayı taahhüt ediyor. Siyasi güçleri, reform için gereken şartları sağlamak adına hükümetle iş birliği yapmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Abdulmehdi, Şii dini merci Ali es-Sistani'nin mallara, göstericilere ve güvenlik güçlerine saldırılmasını reddederek ve kınayarak ülkede yaşanan olaylarla ilgili tutumunu ortaya koyduğunu ve siyasi güçlerden, ülkenin sorunlarıyla başa çıkma yaklaşımlarını değiştirmesini istediğini belirtti.

Irak Meclis Başkanı'ndan göstericilerin taleplerine destek

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, halkın isteklerine kulak verilmesi çağrısında bulundu.

Halbusi, Irak Meclis binasından yapılan canlı yayında, "Güvenlik güçlerinin göstericilere daha farklı şekilde muamele etmesi gerekir. Biz de kamu malının korunması gerektiğini vurgulamakla beraber, göstericilerin taleplerini destekliyoruz." dedi.

Irak halkının yolsuzluk ve terörden çok çektiğini dile getiren Halbusi, halka "yolsuzluk yapanların yargılanması konusunda devletin yanında yer almaları" çağrısı yaptı. 

İbadi'den erken seçim çağrısı

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkedeki gerginlikler nedeniyle erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Irak Meclisindeki Nasır Koalisyonu lideri İbadi, yayımladığı mesajda, Başbakan Adil Abdulmehdi yönetimindeki hükümete istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısı yaptı.

Mesajında İbadi, "Halkın talep ettiği reformların engellenmemesini sağlamak için erken seçimlerin 2020'yi geçmeyecek şekilde ve ulusal görevleri yerine getirebilecek meşru anayasal bir hükümetin kurulmasını" istedi.

Eski Başbakan İbadi ayrıca yolsuzlukla suçlanan kişilerin yargılanabileceği bir ceza mahkemesinin kurulmasını talep etti.

Nasır Koalisyonu, 325 sandalyeli Irak Meclisi'nde 42 milletvekili ile üçüncü parti konumunda.

Sadr: Birleşmiş Milletlerin himayesinde erken seçim yapalım

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Muktada es-Sadr, ülkedeki gerginliği sona erdirmek için hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu. 

Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Adil Abdulmehdi liderliğindeki hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısı yaparak, şunları kaydetti: 

"Iraklıların kanının dökülmesi karşısında sessiz kalamayız. Hükümetin istifasıyla akan kanı durdurun. Birleşmiş Milletlerin himayesinde erken seçim yapalım." 

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Muktada es-Sadr, daha önce yaptığı açıklamada, Sairun Koalisyonu milletvekillerinden, "halkın talepleri yerine getirilinceye kadar meclis çalışmalarını askıya almalarını" istemişti. 

Bunun üzerine akşam saatlerinde Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, meclisteki milletvekillerinin çalışmalarını askıya aldıklarını açıklanmıştı. 

Sairun Koalisyonunun, 325 sandalyeli Irak Meclisi'nde 54 milletvekili bulunuyor.

BM'den Irak'ta itidal ve diyalog çağrısı 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada Genel Sekreter Antonio Guterres, Irak'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gösterilerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu söyl edi. 

Irak'ta gerginliğin azaltılması için hükümete ve göstericilere şiddetten kaçınma, itidal ve diyalog çağrısı yapan Guterres, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkına saygı duyulması gerektiğini vurguladı. 

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 08:42
  1. Irak
  2. protestolar
  3. hükümet karşıtı gösteri
  4. Anadolu Ajansı

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  • Başçavuş Başçavuş 28 dk önce
    Irak'ı buhale getiren ABD Avrupa Birliği BAE mıdır Arabistan İran ölen müslüman Allah bu ser ittifakın dan tüm ülkeleri korusun

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