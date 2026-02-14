Irak'ta yarış faciası: Zafer kutlaması 1 ölü, 11 yaralı ile bitti!

Basra’da düzenlenen ve resmi kurumların gözetiminde olan yarış pisti, bir sürücünün gösteri merakı yüzünden savaş alanına döndü. Güvenlik önlemlerinin yetersizliği ise facianın boyutunu artıran en büyük etken oldu.

ZAFER GÖSTERİSİ ÖLÜMLE BİTTİ

Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde düzenlenen otomobil yarışı, bitiş çizgisinin ardından kana bulandı. Yarışı birincilikle bitiren sürücü, pistten çıkış yapacağı sırada otomobiliyle izleyicilere gösteri yapmak istedi. Ancak süratli aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kalabalığın arasına daldı. Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

11 İZLEYİCİ HASTANELİK OLDU

Otomobilin savrulması sonucu tribün yakınındaki 11 izleyici çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Yetkililer, etkinliğin resmi kurumlarca organize edilmesine rağmen pist çevresinde yeterli güvenlik önlemi alınmadığını tespit etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.