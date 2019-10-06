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Irak'ta protesto gösterileri giderek büyüyor

Irak'ta işsizlik, yetersiz kamu hizmetleri ve yolsuzluk nedeniyle salı günü başkent Bağdat ve güney vilayetlerde başlayan protesto gösterilerinde ölü sayısı giderek yükselirken Birleşmiş Milletler'den "Can kayıplarından sorumlu olanların yargı önüne çıkarılması" çağrısı geldi.

06 Ekim 2019 Pazar 10:25
Irak'ta protesto gösterileri giderek büyüyor

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu Direktörü Keanine Hennis Plasschaert, "Ölümlü ve yaralanmalı beş gün: Bu sona ermeli" açıklaması yaparken, "can kayıplarından sorumlu olanların yargı önüne çıkarılması gerektiğini" söyledi.

Irak güvenlik güçleri, dün başkent Bağdat'ın doğusundaki kitlesel bir gösteriyi dağıttı. Bölgeden güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullandığına dair bilgiler gelirken, çatışmalarda en az beş kişi hayatını kaybetti.

En az 99 kişi hayatını kaybetti

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu, Bağdat'ta gösterilen başladığı 1 Ekim'den bu yana en az 99 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurdu.

Gösteriler, ülkede terör örgütü DEAŞ'ın yenilgiye uğratıldığı 2017'den bu yana en çok kanın döküldüğü protestolar oldu.

Yetkililer eylemleri sokağa çıkma yasakları ve internet karartmasıyla kontrol altına almaya çalıştı. Bağdat'ta dün sokağa çıkmaya yasağı gündüz saatleri için kaldırıldı.

Başbakan uyarı yaptı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, göstericilerin kaygılarını giderme sözü verirken, ülkenin sorunları için 'sihirli çözüm'ün olmadığı konusunda uyarıda bulundu. Abdulmehdi, güvenlik güçlerine tam destek verirken, göstericilere müdahalede 'uluslararası standartlara' riayet ettiklerini savundu.

Irak'ın Şii dini adamı Ayetullah Ali el-Sistani ise hükümete reform taleplerine yanıt verme çağrısı yaptı. Irak Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi de yetkili makamların göstericilerin taleplerini yerine getirmemeleri durumunda sokaklara inerek halk protestolarına katılma sözü verdi.

Irak'ta neler oluyor?

Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerini yetersizliği, bugün Iraklı gençlerin hoşnutsuzluğunun merkezinde yer alıyor. Herhangi bir lideri olmayan gösteriler, nüfusun büyük oranda Şii olduğu güney bölgelerde eşzamanlı başladı ve hızla yayıldı.

Irak, dünyanın en geniş petrol rezervine sahip dördüncü ülkesi. Dünya Bankası'nın rakamlarına göre; 2014'te 40 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 22.5'i günde 1.40 doların altında bir rakamla yaşıyordu. İşsizlik geçen yıl yüzde 7.9 olarak belirlendi, bu oran gençlerde iki katına çıkıyor. Ülkede çalışma çağındaki nüfusun yüzde 17'si işsiz.

 

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 10:25
  1. Irak
  2. Birleşmiş Milletler

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