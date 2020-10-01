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Aktüel Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 50 can kaybı
Aktüel

Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 50 can kaybı

Bir günde 4 bin 493 yeni vaka kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:24:18 -
Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 50 can kaybı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 artarak 9 bin 231'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 50 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 493 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 9 bin 231'e, vaka sayısının da 367 bin 474'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 685 artarak 295 bin 882'ye ulaştı.

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