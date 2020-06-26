  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle 122 kişi daha yaşamını yitirdi

Şimdiye kadarki en yüksek can kaybının bugün kaydedildiği bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 21:45:09 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle 122 kişi daha yaşamını yitirdi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 122 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1559'a çıktı.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 122 kişinin yaşamını yitirdiği, bu rakamın şimdiye kadar kaydedilenlerin en yükseği olduğu belirtildi.

Toplam can kaybının 1559'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, ülke genelinde 2 bin 54 yeni vaka tespit edildiği, vaka sayısının 41 bin 193 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık açıklamasında iyileşen sayısının 18 bin 859 olduğu aktarıldı.

Öte yandan Iraklı Türkmen asıllı tiyatrocu ve oyuncu Munaf Talib de 80 yaşında yakalandığı Kovid-19'a yenik düşerek, hayata gözlerini yumdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı