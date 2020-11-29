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Aktüel Irak’ta, Kovid-19 gölgesinde ilk ders zili çaldı
Aktüel

Irak’ta, Kovid-19 gölgesinde ilk ders zili çaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 11:02:19 -
Irak’ta, Kovid-19 gölgesinde ilk ders zili çaldı

BAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarının yolunu tuttu.

Yaklaşık 9 milyon öğrencinin ders başı yaptığı ülkede AA muhabirine konuşan Irak Eğitim Bakan Vekili Falah Kaysi, "Okullarda, kriz masasının belirttiği sağlık ve sosyal mesafe kurallarına uyulması şarttır. Öğrencilere maskeyi çıkarmama talimatı verdik. Tüm öğretmen ve öğrenciler sağlık testlerinden geçirilecek." dedi.

Büyük sınıflarda öğrenci sayısının 15’i geçmeyeceğini ifade eden Kaysi, okullardaki tüm spor aktivitelerinin de iptal edildiğini kaydetti.



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