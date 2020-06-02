  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Irak’ta hükümet yüksek maaşlarda kesintiye gidecek

Yeniakit Publisher
2020-06-02 19:54:07 -
Irak’ta hükümet yüksek maaşlarda kesintiye gidecek

İSTANBUL (AA) - Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, petrol fiyatlarındaki düşüşün meydana getirdiği ekonomik kriz nedeniyle memurların değil üst düzey yetkililerin maaşlarında kesintiye gidileceğini duyurdu.

Kazımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ekonomik krize, memur, emekli ve sosyal yardım maaşlarında kesintiye gidilerek çözüm bulmaya çalışılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Başbakan, bunun yerine bakanlıklardaki üst düzey yetkililerin maaşlarının düşürüleceğini, devletten çift maaş alımının önüne geçileceğini, harcamaların yeniden gözden geçirileceğini aktardı.

Dünya Bankası verilerine göre yaklaşık 40 milyon nüfuslu Irak'ta ekonominin yüzde 90'ı petrol gelirlerine dayanıyor.

Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Irak'ın gelirleri ciddi oranda azalmıştı.

Irak aylık ortalama 100 milyon varil ham petrol ihraç ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı