Irak'ta hava saldırı! 2 Haşdi Şabi komutanı öldürüldü
Irak’ın Enbar vilayetinde düzenlendiği öne sürülen hava saldırısında Haşdi Şabi’ye bağlı iki üst düzey ismin hayatını kaybettiği iddia edildi.
Irak'ta, Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanlığı İstihbarat Müdürü ile Enbar Haşdi Şabi Komutanının ABD-İsrail'in hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.
İran'a yakın Şii silahlı milis yapılardan oluşan Haşdi Şabi'ye yakın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Haşdi Şabi'nin Enbar'daki Operasyonlar Komutanlığı İstihbarat Müdürü Vasık el-Fartusi'nin ABD-İsrail saldırısında öldüğü aktarıldı.
Ayrıca, Enbar ilinde Haşdi Şabi Komutanı olan Saad Devay el-Buayci'nin de aynı saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.
Söz konusu saldırı anına ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayınlandı.
Haşdi Şabi'den ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
