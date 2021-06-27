Irak’ta gövde gösterisinde bulundular!
Şii milis grubu Haşdi Şabi, kuruluşunun yıldönümünde Diyala’da askeri tören düzenliyor.
İran destekli Şii milis çatı örgütü Haşdi Şabi, 7’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Irak'ta askeri tören düzenliyor.
Törene Irak Başbakanı ve Mustafa Kazimi, Haşdi Şabi Kurulu Başkanı Falih Feyyaz, İçişleri Bakanı Osman Ganimi, Savunma Bakanı Cuma İnad, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Areci ile çok sayıda çok sayıda askeri yetkili katılıyor.
Askeri tören, Diyala vilayetindeki Eşref Üssü’nde gerçekleştirildi.
Irak medyasında yer alan habere göre Şii dini mercii Ali Sistani, silahlı gruplardan törene katılmamaları talebinde bulundu.
Irak'taki birçok Şii grubu bünyesinde barındıran Haşdi Şabi, 2014 yılında, Ali Sistani’nin fetvasıyla kuruldu, 2015 yılında resmi statü kazandı.
İran’a yakınlıkları sebebiyle Haşdi Şabi bileşeni bazı gruplar ABD tarafından "terör örgütü" listesine alınmış durumda.