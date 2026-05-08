Irak’ta dev petrol keşfi: 8,8 milyar varil bulundu

Irak Petrol Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Necef vilayetinde, Suudi Arabistan sınırına yakın bir bölgede büyük bir petrol sahasının keşfedildiğini açıkladı.

Keşfin, son yıllarda Irak enerji sektörü açısından en önemli bulgulardan biri olduğu belirtilirken, ilk tahminlere göre arama bloklarından birinde 8,8 milyar varili aşan ham petrol rezervi bulunduğu ifade edildi.

Qurnain bloğu, Bağdat’ın yaklaşık 180 kilometre güneybatısında, Necef vilayetinde ve Irak-Suudi Arabistan sınırı boyunca uzanıyor. 8 bin 773 kilometrekarelik alanıyla petrol arama faaliyetleri açısından en umut vadeden bölgelerden biri olarak görülüyor. Blokun geliştirilmesi, keşfi ve üretimi için sözleşme 17 Ekim 2024’te imzalanmıştı.

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, Shams-11 arama kuyusunda yürütülen sondaj çalışmaları hafif ham petrol varlığını ortaya koydu ve ilk üretim kapasitesinin günde 3 bin 248 varil olduğu bildirildi. Açıklama, Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdülgani ile Çinli ZhenHua Oil temsilcileri arasında yapılan resmi toplantıda yapıldı. Toplantıda Qurnain sahasındaki ilerleme değerlendirildi ve arama ile üretim verimliliğini artırmak için gelişmiş sondaj teknikleri ele alındı.

ZhenHua, iştiraki Qurnain Petroleum Limited aracılığıyla, Irak tarafıyla ortak şekilde arama sondajı ve sismik araştırma operasyonlarının ana yürütücüsü konumunda bulunuyor.

Çinli şirketin, sahayı hızla geliştirmek ve en kısa sürede ticari üretime geçirmek amacıyla hızlandırılmış bir yatırım planı sunduğu bildirildi.

Bağdat yönetimi ayrıca güneydeki Basra vilayeti ile Suriye sınırına yakın Anbar vilayetindeki Hadise kenti arasında bir boru hattı inşa etmeyi hedefleyen stratejik bir projeyi hızlandırmaya çalışıyor. Planlanan boru hattının günlük 2,5 milyon varil taşıma kapasitesine sahip olması öngörülüyor.

Öte yandan Irak, Orta Doğu’daki savaş ve Hürmüz Boğazı’ndaki kesintiler nedeniyle petrol ihracatında baskı altında bulunuyor. Hürmüz Boğazı, Irak enerji sevkiyatının küresel pazarlara ulaşmasında kritik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor.

Bölgesel gerilimlerin tırmanmasından önce Irak günlük yaklaşık 4,5 milyon varil petrol üretiyor ve OPEC’in en büyük üçüncü üreticisi konumunda bulunuyordu. İhracatın ise günlük 3,5 milyon varil seviyesinde olduğu ve bunun yaklaşık yüzde 90’ının Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Petrol Bakanlığı verilerine göre, Irak’ın petrol ihracatı mart ayında 18,6 milyon varile gerilerken, gelirler 1,96 milyar dolara düştü. Bu rakam, şubat ayında 99 milyon varilin üzerinde ihracat ve 6,81 milyar dolar gelir elde edilmesine kıyasla gelir bazında yaklaşık yüzde 71’lik bir düşüşe işaret ediyor.