Irak'ta DEAŞ'a operasyon: 40 terörist yakalandı
Irak'ın Diyala kentinde yer alan 8 ilçe ve kasabada terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen baskınlarda 40 terörist yakalandı.
Irak'ta Diyala Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Nihat Mahdavi, kente bağlı 8 ayrı ilçe ve kasabada baskınlar yapıldığını söyledi.
Baskınların Bakuba, Sayda ve Mıkdadiye ilçeleri ve ilçelere bağlı kasabalarda yapıldığı bilgisini paylaşan Mahdavi, baskınlarda 40 DEAŞ mensubunun yakalandığını bildirdi.
Mahdavi, yakalananların mahkemeye sevk edildiğini kaydetti.