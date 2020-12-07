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Aktüel Irak'ın Salahaddin vilayetindeki DEAŞ operasyonlarında bir ayda 20 terörist öldürüldü
Aktüel

Irak'ın Salahaddin vilayetindeki DEAŞ operasyonlarında bir ayda 20 terörist öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:01:36 -
Irak'ın Salahaddin vilayetindeki DEAŞ operasyonlarında bir ayda 20 terörist öldürüldü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Salahaddin vilayetinde son bir ayda düzenlenen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ mensubu 20 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu İlçe Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Ali Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salahaddin kent merkezi ve kırsalında son bir ayda düzenlenen operasyonlarla DEAŞ'ın güvenlik güçleri ve sivillere yönelik ciddi saldırılarının önüne geçildiğini söyledi.

Hüseyni, operasyonlarda aralarında örgütün önde gelen isimlerinin de bulunduğu 20 teröristin öldürüldüğünü aktardı.

Irak istihbarat biriminin de operasyonlarda önemli rolü olduğuna dikkati çeken Hüseyni, özellikle kırsal bölgelerde gizlenen teröristlere yönelik operasyonların devam edeceğini dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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