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Aktüel Irak'ın Salahaddin kentinde 6 DEAŞ'lı yakalandı
Aktüel

Irak'ın Salahaddin kentinde 6 DEAŞ'lı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:48:34 -
Irak'ın Salahaddin kentinde 6 DEAŞ'lı yakalandı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Salahaddin kentinde terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı.

Salahaddin Polis Teşkilatında görevli Yüzbaşı Ahmed Ekrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis güçlerinin kentin çeşitli semtlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda biri kadın 6 kişinin yakalandığını aktaran Ekrem, baskın yapılan adreslerde ayrıca çok sayıda sahte evrak ele geçirildiğini söyledi.

Ahmed, yakalanan kişilerin DEAŞ mensubu olduklarını ve daha önce Salahaddin kırsalında terör saldırılarına katıldıklarını kabul ettiklerini dile getirdi.

Zanlılarla ilgili ön resmi işlemlerin yapıldığı bilgisini veren Ahmed, 6 DEAŞ'lının mahkemeye sevk edildiğini ifade etti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.


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