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Aktüel Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:45:05 -
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde, Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait 4 el yapımı patlayıcı (EYP), antipersonel mayını, havan ve çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK'ya ait 4 EYP, antipersonel mayını, havan ve çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirerek imha etti." ifadesine yer verildi.

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