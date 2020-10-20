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Aktüel Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:47:52 -
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin ile Zap'ta düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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