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Aktüel Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:53:00 -
Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde harekata hazırlandığı belirlenen 3 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada  "Irak'ın kuzeyinde tespit edilen ve eylem hazırlığı yaptığı  belirlenen 3 PKK'lı terörist,  etkisiz hale getirildi." 

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.
 

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