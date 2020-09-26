Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde harekata hazırlandığı belirlenen 3 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyinde tespit edilen ve eylem hazırlığı yaptığı belirlenen 3 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi."
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.