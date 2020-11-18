Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 11 bin 795'e, Suudi Arabistan'da 5 bin 710'a yükselirken, Bahreyn ve Katar'da vaka sayıları arttı.

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 43 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 2 bin 349 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 11 bin 795'e, vakaların 526 bin 852'ye, iyileşenlerin de 445 bin 176'ya yükseldiği kaydedildi.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 290 yeni vaka tespit edildiği ve 411 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 710'a, vaka sayısının da 354 bin 208'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 341 bin 515'e ulaştığı ifade edildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 126 kişinin enfekte olduğu, 220 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 337'ye, vakaların 85 bin 8'e, iyileşenlerin de 82 bin 900'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 219 kişinin enfekte olduğu, 256 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Vakaların 136 bin 441'e, iyileşen hasta sayısının da 133 bin 473'e ulaştığı aktarılan açıklamada, yeni can kaybının yaşanmadığı ülkede salgın nedeniyle şu ana kadar 235 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi yinelendi.