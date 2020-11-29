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Aktüel Irak ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Irak ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 16:56:50 -
Irak ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 24, Kuveyt'te 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 24 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1614 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 366 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Can kayıplarının 12 bin 224'e, vaka sayısının da 550 bin 435'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 480 bin 903'e ulaştığı kaydedildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 231 yeni vaka kaydedildiği, 524 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son verilerle can kaybının 878'e, vaka sayısının da 142 bin 426'ya çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 136 bin 413'e ulaştığı aktarıldı.

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