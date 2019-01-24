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Irak uyruklu DAEŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

DAEŞ terör örgütü için hendek ile siper kazdığı ve örgüte vergi ödediği iddialarıyla Kayseri'de tutuklu olarak yargılanan Irak uyruklu Tarık Albekir, mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

24 Ocak 2019 Perşembe 18:57
Irak uyruklu DAEŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri'de DAEŞ terör örgütü için hendek ile siper kazdığı ve örgüte vergi ödediği iddialarıyla tutuklu yargılanan Irak uyruklu Tarık Albekir (37), 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Tarık Albakir hazır bulundu. Terör örgütü DAEŞ için hendek ve siper kazdığı ile örgüte vergi ödediği iddia edilen Albakir, tercüman eşliğinde savunma yaptı.  Suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini isteyen Tarık Albekir, "Musul'da kireç fabrikam vardı. DAEŞ, 2014'te köyümüzü ele geçirdi. İşlerimiz durdu ve fabrikayı kapatmak zorunda kaldım. Ardından da mazot satmaya başladım. Yine para istediler, maddi durumum iyi olmadığı için vermedim. 2015'te de Suriye'nin Azez kentinden Hatay'a oradan da yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtim. DAEŞ'in hendek ve siperlerinde çalışmadım. Söz konusu telefonu Kayseri merkezde Suriyeli bir telefon satıcısından aldım. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Tarık Albakir'i, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 18:57
  1. Hatay
  2. Kayseri
  3. DAEŞ sanığı
  4. terör davası
  5. DAEş militanı
  6. Tarık Albekir
  7. Hapis cezası

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