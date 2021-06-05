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Dünya Irak ordusundan sert açıklama: Cezalandırılacaklar
Dünya

Irak ordusundan sert açıklama: Cezalandırılacaklar

Irak ordusu, terör örgütü PKK'nın Duhok'ta Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıya tepki göstererek, suçluların cezalandırılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 22:53:00 -
Irak ordusundan sert açıklama: Cezalandırılacaklar

Irak ordusu, terör örgütü PKK'nın Duhok'ta Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıya tepki göstererek, suçluların cezalandırılacağını bildirdi.

Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, "Duhok'ta Iraklı olmayan silahlı gruplar tarafından Peşmerge güçleri bünyesindeki Irak askeri birliğinin uğradığı korkakça terör saldırısını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma açtığını belirten Resul, Iraklıların canına ve güvenliğine kastedenlerin cezalandırılacağını bildirdi.

Resul, Irak Silahlı Kuvvetleri'nin, tüm ülke toprakları üzerinde egemen olduğunu, içeriden ve dışarıdan gelebilecek ihlalleri engellediğini ve "Irak'ın, komşularına yönelik herhangi bir saldırının hareket noktası olmaması" yönündeki anayasal prensibi desteklediğini belirtti.

IKBY Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğu bildirilmişti.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğü, 7 Peşmerge'nin yaralandığı aktarılmıştı.

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Yorumlar

Trakya

Haaaa günün fıkrası, siz ne zaman bir dediğinizi yaptınız. Ancak kendi insanlarınıizi asarsinz.
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Murat ben

Bende inandım! Aynı yerden emir alıyorsunuz!
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