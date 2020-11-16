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Aktüel Irak Hükümet Sözcüsü: "Borçlanma yasası, IKBY'deki memur maaşlarını kapsamıyor"
Aktüel

Irak Hükümet Sözcüsü: "Borçlanma yasası, IKBY'deki memur maaşlarını kapsamıyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:57:55 -
Irak Hükümet Sözcüsü: "Borçlanma yasası, IKBY'deki memur maaşlarını kapsamıyor"

BAĞDAT (AA) - Irak merkezi hükümeti, Mali Açık ve Borçlanma Yasası'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) memur maaşlarını kapsamadığını bildirdi.

Hükümet Sözcüsü Ahmed Molla Talal, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Kürt milletvekillerinin boykotuna karşı Şii ve Sünni grupların oyuyla 12 Kasım'da Irak Meclisinde kabul edilen borçlanma yasasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

IKBY'den gelen tepkilere ilişkin Talal, "Mali Açık ve Borçlanma Yasası, IKBY'deki memur maaşlarını kapsamıyor. Geçtiğimiz aylarda (eylül) Erbil'e ödenen 320 milyar dinar (266 milyon dolar) bütçe, merkezi yönetimin 2019 bütçesine sayılmıştı." dedi.

Bağdat'ın IKBY'nin günlük 250 bin varil petrol gelirini bölge bütçesinden kestiğini aktaran Talal, "Siyasi ihtilaflardan dolayı IKBY memurlarının zarar görmesine izin verilemez. Aynı zamanda seçim yaklaştığı için siyasi söylem ve slogan da geliştirilmemesi lazım." ifadelerini kullandı.

- IKBY, petrol geliri vermeden bütçe alamayacak

Irak hükümeti ekim ayında, memur maaşlarının ödenmesi için Meclise 41 trilyon dinarlık (yaklaşık 34 milyar dolar) iç borçlanma yasa tasarısı sunmuştu.

Irak Meclisinde 12 Kasım'da gece yarısı düzenlenen oturumda Mali Açık ve Borçlanma Yasası, Kürt milletvekillerinin boykotuna rağmen Şii ve Sünni vekillerin oylarıyla kabul edilmişti.

Onaylanan yasa uyarınca, IKBY'ye aylık 320 milyon dolarlık bütçe gönderilmeyecek. IKBY'nin merkezi yönetimden aylık bütçesini alması için petrol, sınır ve gümrük gelirlerini Bağdat'a teslim etmesi gerekiyor.

IKBY'nin ihraç ettiği petrol gelirlerinden Bağdat'a teslim edeceği miktar ise Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından belirlenecek.

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