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Aktüel Irak Cumhurbaşkanı Salih, Papa'nın martta planlanan Irak ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirdi
Aktüel

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Papa'nın martta planlanan Irak ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:16:48 -
Irak Cumhurbaşkanı Salih, Papa'nın martta planlanan Irak ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirdi

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un gelecek yıl mart ayında gerçekleştirmesi planlanan Irak ziyaretini "tarihi" olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Salih, Papa Franciscus’un Irak'a beklenen ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Salih, "Bu tarihi ziyaret, tüm bileşenleriyle Irak halkına destek mesajı, insanlığın birlik ve beraberliği, hoşgörü ve aşırıcılıkla mücadelenin vurgusu anlamına gelecek." ifadelerini kullandı.

Vatikan'dan bugün yapılan açıklamada, Papa'nın 2021'in mart ayında Irak'a resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

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