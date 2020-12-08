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Aktüel Irak Cumhurbaşkanı, güvenlik güçlerini Süleymaniye'deki gösterilerde "şiddet kullanmamaya" çağırdı
Aktüel

Irak Cumhurbaşkanı, güvenlik güçlerini Süleymaniye'deki gösterilerde "şiddet kullanmamaya" çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:53:26 -
Irak Cumhurbaşkanı, güvenlik güçlerini Süleymaniye'deki gösterilerde "şiddet kullanmamaya" çağırdı

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Süleymaniye’de devam eden gösterileri yakından izlediklerini belirterek, güvenlik güçleri tarafından şiddet kullanımının çözüm getirmeyeceği uyarısında bulundu.

Salih, memur maaşlarının ödenmemesi nedeniyle Süleymaniye’de düzenlenen gösterilerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Salih açıklamasında, "Süleymaniye’de günlerdir devam eden halk gösterileri ve buna eşlik eden şiddet olaylarını önemle takip ediyoruz. Barışçıl gösteriler anayasal haktır herkesin buna saygı duyması lazım. Vatandaşların da özellikle geçim, kamu hizmeti yetersizliği ve maaş sıkıntısı gibi meşru haklarını talep etmek için gösteri yapma hakkı bulunuyor. İlgili makamlar hızlı adımlarla bu talepleri yerine getirmeli ve geçim sıkıntısıyla maaş sorunlarına köklü çözümler sunmalı." ifadelerini kullandı.

Salih, şöyle devam etti:

"Kamu mallarının ihlaliyle yağma, idari ve mali yolsuzluklar bir an evvel durmalı. Vatandaşların meşru taleplerine karşı şiddetin kullanılması çözüm olmayacak. Güvenlik güçleri şiddet kullanmamalı ve basın mensuplarının müdahale edilmeden özgürce olayları aktarmasına izin verilmeli."

Göstericilere de güvenlik güçleriyle kamu mallarına saldırmama çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Salih, "Memur maaşları ve bütçe temini için söz konusu mali krizden kurtulmanın yolu IKBY’nin merkezi yönetimle kapsayıcı anlaşma yapması." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ın Süleymaniye kentinde, memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin protesto edildiği gösterilerde çıkan çatışmalarda 3 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

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