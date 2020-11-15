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Aktüel Irak Başbakanı Kazımi'den "Sincar ile yakından ilgileniyoruz" mesajı
Aktüel

Irak Başbakanı Kazımi'den "Sincar ile yakından ilgileniyoruz" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 20:19:47 -
Irak Başbakanı Kazımi'den "Sincar ile yakından ilgileniyoruz" mesajı

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Musul'a bağlı Sincar'daki durumla yakından ilgilendiklerini ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için çaba harcadıklarını belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazımi, başkent Bağdat'ta Sincarlı kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Merkezi hükümetin Sincar'daki durumla yakından ilgilendiğini ve sorunların çözümüne önem verdiğini kaydeden Kazımi, "Sincar'da çözüm dışarıdan değil, içeriden olmalı." ifadesini kullandı.

Sincar'da yerlerinden edilenlerin tamamının evlerine dönmesi için çabaladıklarını söyleyen Kazımi, şunları kaydetti:

"Sincar halkı, ulusal kimliğine sarılmalı. Yasalar vatandaşlık prensibinin hakim olduğu, etnik ve dini renkliliği koruyan güçlü devletin inşasının temelidir."

Bağdat ile Erbil arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı.

Terör örgütünün ne şekilde Sincar'dan çıkarılacağı konusu anlaşmada yer almazken, ilçedeki yönetimin Bağdat tarafından sağlanacağı ifade edilmişti.​​​​​​​

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