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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: Iraklılar devletle devletsizlik tercihi arasında

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, göstericilerin taleplerinin anlaşıldığını ancak hükümetin elinde sihirli bir değnek bulunmadığını söyleyerek "Bizler bugün devletle devletsizlik tercihi arasındayız." dedi.

04 Ekim 2019 Cuma 08:04
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: Iraklılar devletle devletsizlik tercihi arasında

Başkent Bağdat ve birçok vilayette günlerdir süren yoğun protestoların ardından Başbakan Adil Abdulmehdi, Irak resmi televizyonunda konuşma yaptı.

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Abdulmehdi, "Bizler bugün devletle devletsizlik tercihi arasındayız. Demokrasi sürecine ulaşana dek büyük deneyimler elde ettik, şimdi ciddiyetle hizmet etmek ve çalışmak istiyoruz." dedi.

Abdulmehdi, göstericilere ümitsizlik söylemlerinde bulunanlara, geriye dönüş ve toplumun militarize olması çağrısı yapanlara kulak asmamaları çağrısında bulundu.

Gösteriler sırasında kurumlardaki yangınların birçok soru işareti taşıdığına dikkati çeken Abdulmehdi, şunları söyledi:

"Bazıları gösterilerin barışçıl olmaktan çıkartılmasında başarılı oldu. Taşınan bazı pankartlar ve sloganlar bazılarının gösterileri kullanma ve yok etme gayretlerini ortaya çıkardı. Gösterilerin tırmandırılması artık zarara ve kayıplara yol açmaya başladı"

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi

Gösterici gençlere ve güvenlik güçlerine teşekkür

Abdulmehdi, gösterici gençlere ve güvenlik güçlerine teşekkürlerini ileterek tüm vilayetlerde hayatın normale dönmesi ve hukukun üstünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Abdulmehdi, sokağa çıkma yasağı gibi güvenlik tedbirlerini, insan hayatının korunması için alınan acı bir ilaca benzetti.

Hükümetin elinde sihirli çözümler yok

Hükümetin boş vaatlerde bulunmadığını ve geçici çözümler sunmadığını belirten Irak Başbakanı Abdulmehdi, "sorunların giderilmesi için hükümetin elinde sihirli çözümler yok, hayallerin bir yıl içinde gerçekleşmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"Bu aşamada şahsen ben işin sorumluluğunu yükleniyorum" diyen Abdulmehdi, Parlamento'dan müdahalelerden ve siyasi kotalardan uzak olarak bakanlıklarda revizyon yapma yetkisi istedi.

Başbakan cinai bir suç işlememiş olan gözaltındaki göstericilerin serbest bırakılacağını, güvenlik güçlerinin şiddet kullanımına ilişkin komisyonlar kurularak inceleme başlatılacağını duyurdu.

Yıkılmış altyapı miras geldi

"İşsizliği biz üretmedik, yıkılmış altyapı bize miras geldi" şeklinde konuşan Abdulmehdi, geçen günlerde yolsuzlukla suçlanan bin memuru yargıya sevk ettiklerini hatırlattı.

Abdulmehdi, dar gelirli ailelere maaş bağlanması için bakanlar kuruluna proje sunacaklarını sözlerine ekledi.

Göstericilere hitaben Abdulmehdi, "Siyasi realiteden hoşnutsuzluğunuz anlayışla karşılanıyor ve gerekçeleri var. İyileştirme ve yolsuzlukla mücadele talepleriniz bize ulaştı. Bundan sonra gücümüzün yettiği her şey için bizi hesaba çekin, ancak sihirli çözümlere sahip değiliz." diye konuştu.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı illerde "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilerde biri polis 28 kişi öldü, bin 177 kişi yaralandı.

 

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 08:04
  1. Irak
  2. protestolar
  3. Adil Abdulmehdi
  4. Anadolu Ajansı

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