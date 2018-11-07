IQ testi nedir?

IQ = ( zeka yaşı/gerçek yaş ) x 100

Alfred Binet’in bulduğu bu zeka testi, öğretmenleri tarafından ayrılan aynı yaştaki öğrenciler üzerinde kullanılmaya başlandı. Testler daha fazla soru ile kullanılır oldular.



Daha sonraları Binet testi geliştirilerek, zeka derecesini belirlemek üzere, zeka yaşı yerine bir değer kullanılmaya başlandı.

IQ hesabı olarak hesaplanmaya başlandı. Yani, zeka yaşı, gerçek yaşa bölünüyor ve 100 ile çarpılması ile ortaya çıkıyor.

Formülden de görüldüğü gibi, gerçek yaş ve zeka yaşı aynı ise, IQ’su 100 olarak çıkacaktır. Bu temel kavram aynı olmasına rağmen, günümüzde IQ dereceleri standartlaşmış bir grubun ortalama sonuçlarının kullanıldığı, istatistik ve matematik hesaplamalarla karmaşık bir yöntem ile yapılmaktadır.

Bilinen IQ dereceleri ise şöyledir;

0-25 arası ağır geri

26-50 arası orta geri

51-75 arası hafif geri

76-90 arası sınır zeka

91-110 arası normal

111-125 arası ileri zeka

126-140 arası üstün zeka

140-155 arası çok üstün zeka

156 ve üzeri deha

Nice akıllı, nice zekiyi yaya bırakır

Bir IQ testi, müzik, sanat, dengelilik, bedenî beceri, ya da ruhî seviye gibi insani yetenekleri ölçmez. Bunlar "duygusal zeka"ya girer.

Yüksek bir IQ puanı, bir kimsenin mutlu olacağının, esenlikle yaşayacağının, ya da tinsel (ruhsal) yücelmeye ereceğinin garantisi değildir. Aynı şekilde, düşük bir IQ puanı da, o kimsenin parasal, ruhsal, ya da ahlaki açılardan başarısız olacağı anlamına gelmez.

"Çarıklı erkanı harp"

Hatta daha ileri gidilerek denebilir ki, nice akıllı insan, nice IQ'su yüksek yani zeki insanı yaya bırakır. Çünki zeki olduğu halde akıllı olamayan sayısız tip vardır. Akıllı olmak yüksek zekayı gerektirmez. Hatayı bilmek, tecrübelerden ders çıkarmak, hele hele başkalarının tecrübesinden faydalanmayı bilmek "akıllı" insanların kârıdır.

Eskilerin "çarıklı erkânı harp" tabiri vardı. Akıllı insanlara vurgu yapardı.

Hayatın her kesitinde yüksek IQ puanlı kişilere rastlanabilir. Aynı şekilde doktorlar, mühendisler gibi geleneksel olarak paye verile gelmiş gruplar içinde IQ puanları sadece normal düzeyde bir zekâya sahip olduklarını gösteren kişilere de rastlanabilir.

Hemen hemen bütün sıradan görevler, bir insanın sadece 50 ya da daha yüksek bir IQ düzeyine sahip olmasını gerektirir. Bütün insanların %75'inin IQ'su 50 ve biraz üzerinde bir seviyededir.

Asıl değerli olan duygusal zeka EQ

Duygusal zekâ EQ (Emotional Quotient), bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yeteneği, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır. Tanımlanışı sürekli değişmekte ve güncellenmektedir. Hayatta en başarılı insanlar, en zeki insanlar değildir. Siz de çevrenizde akademik başarılarla dolu birçok insanın aynı başarıyı özel hayatında gösteremediklerine şahit olmuşsunuzdur. Evet, zeka, üniversite başarısı için gereklidir, ancak final sınavlarına gelindiğinde stresi ve duyguları yöneten duygusal zekadır.

Artık birçok şirket çalışanını seçerken EQ testi uygulamaya başladı.

Ayrıca stres seviyenizi yönetemiyorsanız, birçok sağlık sorununa davetiye çıkarıyorsunuz demektir. Kontrolsüz stres, kişiyi anksiyete ve depresyona karşı savunmasız hale getirir.



İnsan ilişkilerde duyguları anlamak ve kontrol etmek, etkili ve güçlü iletişim sağlar.

Duygusal zekayı nasıl yükseltebiliriz?

Duygusal zeka ve karar yeteneğini geliştirmek için, duyguları anlamak ve yönetmek gerekir. Anne, baba ve ebeveynler davranışları ile yetiştirdikleri çocukların duygusal zekalarını yükselterek geleceğe hazırlayabilirler.

Stresi azaltın

Duygularınızı kontrol altında tutun

Sözsüz iletişim ve duygusal bağlantı kurun

Hayatınızda mizah olsun

Çatışmaları olumlu ve güven verici davranışlarla çözün.