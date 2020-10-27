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Teknoloji iPhone kullananlar dikkat! Yara yapıyor
Teknoloji

iPhone kullananlar dikkat! Yara yapıyor

iPhone 12 kullanıcılarından bazıları, ilginç bir şikayet ile sosyal medyada gündeme geldi. Kullanıcılara göre, iPhone 12'nin çerçeveleri elde yara yapıyor. Üstelik bazı kullanıcılar, bu durumu kanıtlayabilmek için fotoğraf da paylaşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:01:00 -
iPhone kullananlar dikkat! Yara yapıyor

iPhone 12 kullanıcıları birçok talepkarın eline ulaştı. Kullanıcılar, yeni iPhone modellerini kullanmaya başladı. Kimi iPhone 12 sahipleri, elde edilen verilere bakılırsa yeni seri ile birlikte değişen köşeli tasarımı oldukça beğendi. Onlar için bu, iPhone 4, iPhone 5 veya iPhone 5S'te kullanılan eski tasarımı modernize etmek demekti. Ancak bir kesim, iPhone 5 gibi köşelere sahip bu tasarımdan dolayı ''ellerinin acıdığını'' iddia etti.

Yara mı yapıyor?

Birçok iPhone 12 kullanıcısı, iPhone 12 ailesinin köşeli tasarımının elde yara yaptığını iddia ediyor. Buna göre iPhone 12 modelleri elde tutulurken köşeli tasarım dolayısıyla avuç içinde veya parmaklarda izlere ve kesiklere neden oluyor. Kullanıcıların paylaştıkları fotoğraflardan da bu durum görülebiliyor.

Açıklama gelmedi

Kullanıcılar tarafından paylaşılan fotoğrafların gerçek olmama ihtimali her zaman var. Ancak söz konusu iddialar doğruysa iPhone 12'yi kılıf ile kullanmak elde yara veya iz oluşumunu önleyecek. Apple'dan ise kullanıcıların iddialarına karşı henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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