iPhone almak isteyenlere müjde: A101’de iPhone 14, 15 ve 16 modelleri avantajlı fiyatlarla satışta
Telefon fiyatlarındaki artış sonrası uygun alternatif arayan kullanıcılar için A101, bu hafta iPhone iPhone 14, iPhone 15 ve iPhone 16 modellerini avantajlı fiyatlarla satışa sundu.
Telefon fiyatlarının uçup gitmesiyle ülkemizdeki kullanıcılar uygun fiyatlı fırsatların yolunu gözler olmuştu. A101 de her hafta sunduğu Aldın Aldın kataloglarıyla bu tarz ürünleri bizlerle buluşturuyordu. Dev zincir mağaza, önceki haftalarda olduğu gibi bu hafta da birçok fırsatla karşımıza çıkıyor.
A101, bu hafta birçok farklı iPhone modeli satacak. Kullanıcılar, şu anda A101 mağazalarından iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerini normalden daha uygun fiyata satın alabiliyor.
A101’de bu hafta satılacak iPhone modelleri
iPhone 14
|
128 GB
|
43.299 TL
|
256 GB
|
48.499 TL
|
512 GB
|
52.499 TL
iPhone 15
|
512 GB
|
64.999 TL
iPhone 16 Plus
|
512 GB
|
85.399 TL
iPhone 16 Pro
|
512 GB
|
109.499 TL
iPhone 16 Pro Max
|
256 GB
|
109.499 TL
|
1 TB
|
126.899 TL
A101, yukarıda gördüğünüz iPhone modellerini bugün, yani 18 Aralık Perşembe günü itibarıyla mağazalarına getirdi. Eğer siz de yeni bir iPhone arayışındaysanız bu fırsatlara göz atabilirsiniz.