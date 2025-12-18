iPhone almak isteyenlere müjde: A101’de iPhone 14, 15 ve 16 modelleri avantajlı fiyatlarla satışta

Telefon fiyatlarının uçup gitmesiyle ülkemizdeki kullanıcılar uygun fiyatlı fırsatların yolunu gözler olmuştu. A101 de her hafta sunduğu Aldın Aldın kataloglarıyla bu tarz ürünleri bizlerle buluşturuyordu. Dev zincir mağaza, önceki haftalarda olduğu gibi bu hafta da birçok fırsatla karşımıza çıkıyor.

A101, bu hafta birçok farklı iPhone modeli satacak. Kullanıcılar, şu anda A101 mağazalarından iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerini normalden daha uygun fiyata satın alabiliyor.

A101’de bu hafta satılacak iPhone modelleri

iPhone 14

128 GB 43.299 TL 256 GB 48.499 TL 512 GB 52.499 TL

iPhone 15

512 GB 64.999 TL

iPhone 16 Plus

512 GB 85.399 TL

iPhone 16 Pro

512 GB 109.499 TL

iPhone 16 Pro Max

256 GB 109.499 TL 1 TB 126.899 TL

A101, yukarıda gördüğünüz iPhone modellerini bugün, yani 18 Aralık Perşembe günü itibarıyla mağazalarına getirdi. Eğer siz de yeni bir iPhone arayışındaysanız bu fırsatlara göz atabilirsiniz.