Ekonomi iPhone almak isteyenlere müjde: A101’de iPhone 14, 15 ve 16 modelleri avantajlı fiyatlarla satışta
iPhone almak isteyenlere müjde: A101’de iPhone 14, 15 ve 16 modelleri avantajlı fiyatlarla satışta

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Telefon fiyatlarındaki artış sonrası uygun alternatif arayan kullanıcılar için A101, bu hafta iPhone iPhone 14, iPhone 15 ve iPhone 16 modellerini avantajlı fiyatlarla satışa sundu.

Telefon fiyatlarının uçup gitmesiyle ülkemizdeki kullanıcılar uygun fiyatlı fırsatların yolunu gözler olmuştu. A101 de her hafta sunduğu Aldın Aldın kataloglarıyla bu tarz ürünleri bizlerle buluşturuyordu. Dev zincir mağaza, önceki haftalarda olduğu gibi bu hafta da birçok fırsatla karşımıza çıkıyor.

A101, bu hafta birçok farklı iPhone modeli satacak. Kullanıcılar, şu anda A101 mağazalarından iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerini normalden daha uygun fiyata satın alabiliyor.

A101’de bu hafta satılacak iPhone modelleri

 

 

iPhone 14

 

128 GB

43.299 TL

256 GB

48.499 TL

512 GB

52.499 TL

 

iPhone 15

 

512 GB

64.999 TL

 

iPhone 16 Plus

 

512 GB

85.399 TL

 

iPhone 16 Pro

 

512 GB

109.499 TL

 

iPhone 16 Pro Max

256 GB

109.499 TL

1 TB

126.899 TL

A101, yukarıda gördüğünüz iPhone modellerini bugün, yani 18 Aralık Perşembe günü itibarıyla mağazalarına getirdi. Eğer siz de yeni bir iPhone arayışındaysanız bu fırsatlara göz atabilirsiniz.

