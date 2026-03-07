iPhone 18 Pro şeffaf arka ve yeni renklerle geliyor

Apple’ın her yıl düzenlediği sonbahar lansmanına aylar olsa da iPhone 18 Pro serisiyle ilgili ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sektör kaynaklarına göre Apple, yeni nesil iPhone’larda özellikle tasarım tarafında önemli değişiklikler planlıyor. Şeffaf görünüme yakın bir arka kaplama, daha uyumlu bir gövde tasarımı ve dikkat çekici yeni renkler bu değişimlerin başında geliyor.

ŞEFFAF TASARIM İDDİASI GÜNDEMDE

Yeni iPhone 18 Pro modelleriyle ilgili en çok konuşulan iddialardan biri, cihazların arka yüzeyinde kısmen şeffaf bir kaplama kullanılabileceği. Bu tasarımın, telefonun iç bileşenlerinden bazılarını hafif şekilde görünür hale getirebileceği ve Apple’ın bugüne kadar kullandığı klasik cam tasarımdan farklı bir estetik sunabileceği belirtiliyor. Ancak bu değişikliğin henüz kesinleşmediği ve şirketin farklı prototipleri test ettiği ifade ediliyor.

YENİ VE DAHA CESUR RENK SEÇENEKLERİ

Apple’ın Pro serisinde renk çeşitliliğini artırmayı planladığı da konuşuluyor. Sızıntılara göre iPhone 18 Pro; kahverengi, mor, bordo veya koyu kırmızı gibi daha sıcak tonlarda renk seçenekleriyle gelebilir. Bu yaklaşım, Apple’ın son yıllarda Pro modellerinde daha dikkat çekici renk paletlerine yönelmesinin devamı olarak görülüyor.

DAHA KÜÇÜK DYNAMİC ISLAND

Yeni modellerde ekran tasarımında da değişiklik bekleniyor. Face ID bileşenlerinin bir kısmının ekran altına taşınmasıyla Dynamic Island alanının küçülmesi ve böylece kullanıcıların daha geniş bir ekran alanı elde etmesi hedefleniyor. Bunun yanında arka cam ile metal çerçeve arasındaki renk farkının azaltılmasıyla daha bütünleşik bir görünüm sağlanabileceği ifade ediliyor.

LANSMAN TARİHİ NE ZAMAN?

Apple’ın geleneksel takvimine göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin Eylül 2026’daki lansman etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Şirket henüz resmi bir açıklama yapmasa da teknoloji kulislerinde yeni serinin tasarım ve performans açısından önemli yenilikler getireceği konuşuluyor.