İphone 12'de dikkat çeken özellik: Wi-Fi kullanılmadan da indirilebilecek
Apple'ın yeni akıllı telefonu İphone 12'de güncellemelerin artık Wi-Fi bağlantısına gerek kalmadan hücresel veri üzerinden de indirilmesini sağlayacak bir özellik ortaya çıktı.
Apple'ın geçtiğimiz günlerde kullancıların beğenisine sunduğu İphone 12'de yeni bir özellik ortaya çıktı. Söz konusu özellik, güncellemelerin İphone 12'de artık Wi-Fi bağlantısına gerek kalmadan doğrudan hücresel veri üzerinden de indirilmesini sağlayacak.
Daha önce iOS güncellemelerini indirebilmek için kullanıcıların Wi-Fi ağına bağlanması gerekiyordu. Ancak 5G ile birlikte Wi-Fi'ye bağlanma zorunluluğu ortadan kaldırılmış olacak.
Türkiye'de henüz satışa sunulmayan İphone 12 modellerinin, ülkemize 5G desteği ile gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.