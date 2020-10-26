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Teknoloji İphone 12'de dikkat çeken özellik: Wi-Fi kullanılmadan da indirilebilecek
Teknoloji

İphone 12'de dikkat çeken özellik: Wi-Fi kullanılmadan da indirilebilecek

Apple'ın yeni akıllı telefonu İphone 12'de güncellemelerin artık Wi-Fi bağlantısına gerek kalmadan hücresel veri üzerinden de indirilmesini sağlayacak bir özellik ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 00:43:00 -
İphone 12'de dikkat çeken özellik: Wi-Fi kullanılmadan da indirilebilecek

Apple'ın geçtiğimiz günlerde kullancıların beğenisine sunduğu İphone 12'de yeni bir özellik ortaya çıktı. Söz konusu özellik, güncellemelerin İphone 12'de artık Wi-Fi bağlantısına gerek kalmadan doğrudan hücresel veri üzerinden de indirilmesini sağlayacak.

Daha önce iOS güncellemelerini indirebilmek için kullanıcıların Wi-Fi ağına bağlanması gerekiyordu. Ancak 5G ile birlikte Wi-Fi'ye bağlanma zorunluluğu ortadan kaldırılmış olacak.

Türkiye'de henüz satışa sunulmayan İphone 12 modellerinin, ülkemize 5G desteği ile gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

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