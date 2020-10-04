İpekyol alışveriş yap | İpekyol 1986 yılında kuruldu. Türkiye7de 242 mağazası bulunan İpekyol’un yurt dışında da 48 mağazası bulunuyor. Kadın giyim, aksesuar ürünleri satan İpekyol’un fiyatları benzer markalardan biraz daha yüksek. Ancak indirim dönemlerinde firma rakamları bir hayli aşağıya çekiyor. Peki, İpekyol’dan sipariş nasıl verilir?

İpekyol üye ol

İpekyol’dan alışveriş yapmak isteyenler mağazaların yanı sıra online alışveriş sayfasına da göz atabilir. İpekyol’dan alışveriş yapmak isteyenler siteye üye olabilir. Üyelik için sitenin sağ üst köşesindeki üye ol butonuna basıp adımları takip etmelisiniz.

İpekyol şifremi unuttum

İpekyol şifrenizi unuttuysanız; giriş kısmından şifremi unuttum kısmına tıklamanız gerekiyor. İstenilen bilgileri girdikten sonra şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

İpekyol kaç taksit yapıyor?

İpekyol’un birçok banka ile anlaşması bulunuyor. Bankalara göre taksit sayısı değişebiliyor. İpekyol; Advantage özellikli HSBC kredi kartları Axess, Wing ve Fish özellikli Akbank ve Citibank kredi kartları World özellikli Yapı Kredi , Vakıfbank ve Anadolubank kredi kartları Bank Asya kredi kartları Finansbank kredi kartları Maximum özellikli İş Bankası A.Ş ve Ziraat Bankası kredi kartları Bonus, Miles&Smiles, Amex, Flexi özellikli Garanti Bankası, Denizbank, Teb, Şekerbank, Ing Bank, Eurobank, Tekfen kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyor.

En yakın İpekyol mağazası

İpekyol internet sitesi ya da uygulama yerine mağazalardan alışveriş yapmak isteyenler en yakın mağazanın nerede bulunduğunu araştırıyor. En yakın İpekyol mağazasını öğrenmek için TIKLAYINIZ

İpekyol outlet

İpekyol defolu ürünler | İpekyol ürünlerinde fiyatlar benzer markalara oranla biraz yüksek. Hanımlar İpekyol markasına ait kıyafetleri daha uygun rakamlara satın almak için outlet ürünlerin nerede satıldığını merak ediyor. Bunun için mağazalara göz atabilirsiniz. Ayrıca İpekyol internet sitesi ve uygulamada ‘İndirim’ başlığı altında birçok outlet ürünün satışı yapılıyor.

İpekyol iş başvurusu

İpekyol’da çalışmak isteyenler başvuru işlemlerini nasıl nereden yapacaklarını araştırıyor. İpekyol insan kaynakları sayfasından iş başvurusu yapabilirsiniz. İpekyol iş başvurusu için TIKLAYINIZ

İpekyol uygulama indir

İpekyol kampanyalarından hızlıca haberdar olmak ve sipariş vermek için uygulamayı Play Store veya App Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

İpekyol iletişim

Ürünler hakkında bilgi almak ya da işlem yapmak için İpekyol müşteri hizmetlerini 0850 399 47 35 nolu telefondan arayabilirsiniz.