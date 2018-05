İP'e dolanan CHP akıbetinden kaçamayacak

24 Haziran seçimine ilişkin il ve ilçe yöneticilerine bir genelge gönderen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İttifakı zora sokan yorum ve değerlendirmelerden uzak durun" dedi. Bahçeli özetle şunları kaydetti: "Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran 2018 seçimlerine üzerinde çalışıp belirlediği iki ana stratejiyle katılacaktır. Birinci olarak, Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ın tekraren Cumhurbaşkanı seçilmesi hususunda üstlendiğimiz sorumlulukların, aldığımız kararların gereği samimiyetle, gönül huzuruyla uygulanacak ve uygulatılacaktır. İkinci stratejimiz ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin 27.Dönem Türkiye Büyük Millet Meclis'inde sayısal ve siyasal ağırlık olarak çok güçlü bir şekilde temsil edilmesini mutlak anlamda tesis ve temin etmektir.

Adalet ve Kalkınma Partisi'yle farkı siyasi kulvarlarda olsak da, hedef birlikteliği yaptığımız açıktır. Bu nedenle her düzeyde, her seviyede, her aşamada kullanılan dil ve üsluba özen göstermek, maksadını aşan, ittifakı zora sokan yorum ve değerlendirmelerden kaçınmak başlıca ihtiyaçtır. Bilhassa partimizin yetkili ağızlarından çıkmayan, resmiyet kazanmamış, teyidi yapılmamış, sadece tezvirat boyutunda kalmış söz, iddia, kanaat, açıklama ve isnatlara asla değer verilmeyecek, aldırış edilmeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi; Cumhur İttifakı'na ant içmiş, karar ve söz vermiştir. Dönüş yoktur. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. TBMM'de çok güçlü ve tarihi bir temsil ile yerini alması gereken parti ise Milliyetçi Hareket Partisi'dir."

Bahçeli yayımladığı genelgede CHP'ye şu eleştirilerde bulundu: "CHP, Kandil ve Pensilvanya'nın arkasına saklanarak Türkiye'yi taşlamaktadır. İP'ni FETÖ'ye zimmetleyen, siyasi iliğini fikirsizlikle, ikbalini fenalıklarla zenginleştiren dönek ve kaçkınlar bunlardan bir diğeridir. İnsansız Cumhurbaşkanı adayı için son turlarını atan CHP, İP'e dolansa da, İP CHP'ye bulaşsa da, FETÖ, PKK, HDP, PYD, YPG, DHKP-C, Türk düşmanları kudursa da Türk milletinin hükmünden kaçamayacaklardır. 22 Nisan vakasıyla, CHP'nin İP'e kiralık verdiği 15 milletvekili demokrasi tarihimizde görülmemiş, duyulmamış skandal ve kara bir leke gibi muhataplarının alınlarına kazınmıştır. Anlaşılan odur ki, İP, CHP'nin kötü bir suretidir. CHP ise Pensilvanya'nın sözcüsü, Türkiye düşmanlarının gözcüsüdür."