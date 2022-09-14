İp nasıl düğümlenir? Hiç böyle izlememiştiniz
Bilgi Tozu kullanıcı adlı Twitter adresinden paylaşılan video sosyal medyada viral oldu. Videoda, bir ipi sağlam bir şekilde düğümleyerek bağlama yöntemleri anlatıldı.
Sosyal medyada "Bilgi Tozu" rumuzlu Twitter adresinde, "Her zaman lazım olacak sağlıklı düğüm yöntemleri" mesajı ile dikkat çeken bir video paylaşıldı.
Videoda ipin çeşitli yöntemlerle sağlam bir şekilde nasıl düğümleneceği anlatıldı.
Hayatın pek çok noktasında işe yarayabilecek ip bağlama yöntemi, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi ile takip edildi.