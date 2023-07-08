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Gündem İntihara kalkıştı, sebebi "Allah akıl fikir versin" dedirtti! 3. katta böyle asılı kaldı
Gündem

İntihara kalkıştı, sebebi "Allah akıl fikir versin" dedirtti! 3. katta böyle asılı kaldı

Yeniakit Publisher
2023-07-08 17:29:00 -
İntihara kalkıştı, sebebi "Allah akıl fikir versin" dedirtti! 3. katta böyle asılı kaldı

İstanbul'da Tunuslu Radhouane Tayarı intihara kalkıştı. Kararından vazgeçen Tunuslu, dengesini kaybedip 3. katta asılı kaldı. Açılan brandaya atlayan Tunuslu, yara almadan kurtuldu. İfadesi alınan Tayarı, ifadesinde uzun süredir sevgilisinin olmadığından öfkelendiğini ve bu yüzden intihar etmek istediğini dile getirdi.

İstanbul'da Tunuslu Radhouane Tayarı intihara kalkıştı. Kararından vazgeçen Tunuslu, dengesini kaybedip 3. katta asılı kaldı. Açılan brandaya atlayan Tunuslu, yara almadan kurtuldu. İfadesi alınan Tayarı, ifadesinde uzun süredir sevgilisinin olmadığından öfkelendiğini ve bu yüzden intihar etmek istediğini dile getirdi.

Dün saat 17.00 sıralarında Şirinevler'de bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında oturan Tunuslu Radhouane Tayarı, uzun süredir ilişkisi olmadığını söyleyerek balkon kenarından aşağıya sarktı. Pişman olan Tayarı bu kez kurtarılmayı bekledi.

Dengesini kaybeden Tayarı 3. katta asılı kaldı. Ev arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, branda açarak Tayarı'yı aşağı atlamaya ikna etmeye çalıştı. Tayarı, brandaya atladıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yara almadan kurtulan Radhouane Tayarı'nın, polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.
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Tayarı, ifadesinde uzun süredir sevgilisinin olmadığından öfkelendiğini ve bu yüzden intihar etmek istediğini dile getirdi.

 

 

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