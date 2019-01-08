0553 313 94 23

İntihara kalkışan genci polis kurtardı

Bolu'nun Bahçelievler Mahallesi'nde babasıyla tartıştıktan sonra bir inşaatın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen genci polis ekipleri kurtardı.

08 Ocak 2019 Salı 17:48
İntihara kalkışan genci polis kurtardı

Bolu’da, babasıyla tartıştıktan sonra inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan M.K. (15), polisin çabası sonucu son anda kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babasıyla tartışan M.K., 3 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Çatıdaki genci gören mahalleli durumu polise haber verdi. Bölgeye polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, atlayacağını söyleyen M.K.'nin bulunduğu inşaatın altına şişme atlama yatağı açtı. Binanın çevresine polis tarafından şerit çekilerek kalabalığın toplanması önlendi. 3 polis de çatıya çıkarak M.K.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonucu polis, M.K.'yi yakalayarak atlamasını önledi. Daha sonra aşağı indirilen M.K. kontrolden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 17:48
  1. Bolu
  2. İntihar girişimi
  3. ikna çalışmaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa merkezli uyuşturucu operasyonu
    1. Manisa merkezli uyuşturucu operasyonu
    2. AK Parti'den Kızılcahamam'da il..
    3. TEM'deki cinayetin şüphelisi gözaltında
    4. New York borsası yükselişle açıldı
    5. Adıyaman'da yarın okullar tatil mi?..
    6. Kazdağları’nda sokak hayvanlarına mama..
    7. Ağar'dan 'Bolton' değerlendirmesi:..
    8. Karaman'da eğitime kar engeli
    9. İntihara kalkışan genci polis kurtardı
    10. Irak'taki Türkmenler yerel meclis..
    11. "Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere..
    12. İl Sağlık Müdüründen Eyüp Hastanesi..
    13. Yengeye cinsel istismara 27 yıl hapis..
    14. Tokat'ta yarın okullar tatil mi? Tokat..
    15. Sirkeyi evde yapmak çok kolay
    16. Bitlis'te okullar tatil mi son dakika
    17. Giresun'da heyelan! Yol ulaşıma kapandı
    18. Düzce yarın okullar tatil mi son dakika
    19. Türk sağlık ekibi Gazze'de
    20. Öldürdükleri kişiyi halıya sarıp..
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'