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Gündem Interpol tarafından aranan Türk vatandaşı yakalandı
Gündem

Interpol tarafından aranan Türk vatandaşı yakalandı

Interpol tarafından aranan bir Türk vatandaşı Ukrayna'nın Odesa kentinde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 21:52:00 -
Interpol tarafından aranan Türk vatandaşı yakalandı

Ukrayna Devlet Sınır Servisinden yapılan açıklamada, Moldova sınırındaki Palanka-Mayaki-Udobne sınır noktasından ülkeden çıkmaya hazırlanan bir Türk vatandaşının Interpol'ün arananlar listesinde olduğunun tespit edildiği bildirildi.

2019'dan bu yana Türkiye'de tecavüz suçundan aranan 29 yaşındaki Türk vatandaşının gözaltına alınarak Ukrayna polisine teslim edildiği ve Türkiye'ye iadesi için işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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