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Gündem İnternetten ürün alırken dikkat! Nagehan Alçı nasıl dolandırıldığını anlattı
Gündem

İnternetten ürün alırken dikkat! Nagehan Alçı nasıl dolandırıldığını anlattı

Pandemi döneminde internet alışverişleri yoğunluk kazanmışken dolandırıcılar yine ortaya çıktı. Dolandırıcıların yeni kurbanı ise Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:30:00 -
İnternetten ürün alırken dikkat! Nagehan Alçı nasıl dolandırıldığını anlattı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle Türkiye ve Dünya'da sokağa çıkma tedbirleri nedeniyle bir çok vatandaş evlerinde kalmak zorunda kaldı. Bu durum vatandaşları internet üzerinde alışveriş yapmaya zorladı. İnternet alışveriş oranlarının arttığı bu dönemde birçok kişi dolandırıcıların kurbanı oldu. Dolandırıcıların en son kurbanı ise Habertürk yazarı Nagehan Alçı oldu.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, internetten nasıl dolandırıldığı anlattı.

İnternet üzerinden çocuklarını sineklerden korumak için cibinlik siparişi veren Nagehan Alçı nasıl dolandırıldığını detaylı olarak şöyle anlattı.

Reklamda katlanabilir ve tek hamleyle açılabilir, Pati marka çadır şeklinde bir cibinlik gösteriliyor.

Ertesi gün kargodan paket geldi. Kargocu arkadaş ‘İsterseniz hiç açmadan iade edin, bu tür ürünlerde çok problem çıkıyor. Ödeme yapmadan vazgeçin. Genelde şeffaf paket olmazsa sorun var demektir’ diye uyardı.

Çocuklarının açması ısrarı nedeniyle kargoyu açtığını söyledi

Bu arada çocuklar yanımda, cibinliği heyecanla bekliyor, ‘aç aç‘ diye tezahürat yapıyorlar.

‘Açıp bakalım, problem varsa iade edeyim’ dedim. ‘Yok abla açınca almak zorundasın, maalesef kural böyle’ diye cevap verdi kargocu.

Böyle saçma kural mı olur? Kapıya kadar gelmiş malı görmem yasak öyle mi? Meğer öyleymiş… Açtığın an seninmiş!

Açtık, hakikaten de dediği gibi içinden uyduruk bir şey çıktı.

Plastik üçüncü sınıf çubuklar zar zor uç uca geçiyor ama ayakta durmuyor. Gösterilenle alakası yok. Tam bir dolandırıcılık!

Sipariş için bana mesaj atan numaraya döndüm, böyle bir numara yok diyor…

İnternetten markanın adını yazdım hiçbir numara ya da adres yok!

Sonra araştırdım ve bu ürünle ilgili çok şikayet olduğunu gördüm.

Üstelik şikayetlerin tarihleri de eski. Demek ki bu kandırmacayı aylardır yapıyor, insanları dolandırıyorlar.

Kapıda ödeme ve görme şartı getirilmeli

İnternetten alışverişte kapıda kontrol ederek alma opsiyonu getirilmeli.

Tüketiciyi korumak ve benim başıma geldiği gibi sahtekarlıkların önüne geçmek için bu şart! Ne demek açınca almak zorundasın?

Yalnızca bu kadarla da kalmamalı… Bakın buraya bana gelen uyduruk ürünün fotoğrafını koyuyorum… Kim ya da kimler üretiyor bu malı? Takip edilip bulunmalı ve ağır cezalar uygulanmalı.

Ben paketi açtım diye göz göre göre dolandırılmayı kabul etmiyorum.

Bu Pati marka sahte ürünü üretenlerin peşini bırakmayacağım!

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