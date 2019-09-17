Inter Slavia Prag maçı sonucu! Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Inter ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. İşte merak ettiğiniz Inter Slavia Prag maçının tüm detayları… Inter Slavia Prag maçı sonucu!

Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Inter ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. İşte merak ettiğiniz Inter Slavia Prag maçının tüm detayları… Inter Slavia Prag maçı sonucu! UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Inter ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. İşte, Inter Slavia Prag maçı hakkında tüm detaylar! Giuseppe Meazza'da oynanan maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Goller ikinci devrede geldi Mücadelenin 63. dakikasında Olayinka konuk ekip Slavia Prag'ı öne geçirdi: 0-1. Slavia Prag'ın golünün ardından oyuna daha da asılan Inter maçın 90+2. dakikasında Barella ile dengeyi sağladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. F Grubu 2. hafta fikstürü! 2 Ekim Çarşamba 19.55 Slavia Prag-Borussia Dortmund 19.55 Barcelona-Inter

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